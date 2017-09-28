Новая страница в катастрофе парома «Эстония»: о чем умолчали 23 года назад

27 сентября 1994 года в 19:15 паром «Эстония» отправился в свой последний путь из Таллиннского порта в Стокгольм. Волны были большие, однако это не было чем-то непривычным для осени. Большинство пассажиров корабля мучились от морской болезни, поэтому каюты были заполнены, на верхнем этаже в местах развлечений было не так много людей, как обычно, пассажиры лучше себя чувствовали в горизонтальном положении, пишет Rus.TVNET.

Те же, кто не отправился спать и находился в баре или ресторане, чтобы уменьшить стресс, нервозно шутили про «Титаник», следили за развлекательным шоу и лечили «плохое самочувствие» крепкими напитками.

В час ночи пассажиры почувствовали сильный толчок и услышали громкий шум, который многим показался похожим на взрыв. Это повторилось дважды, взрывная волна чувствовалась по всему судну. Позже многие расскажут, что шум был таким громким, что люди теряли способность слышать. Почти одновременно паром начал крениться на правый борт.

Полуодетые люди выбегали из своих кают. Спустя мгновенье последовал новый толчок, паром наклонился еще больше, превратив полы коридоров в стены, а стены с дверями — в непреодолимые зоны препятствия, в которых каюты, еще недавно спасавшие пассажиров от ветра за иллюминаторами, теперь превратились в непреодолимые глубокие и опасные ловушки.

В 1:22 паром подал первый сигнал о спасении, его услышали 14 кораблей, спустя 35 минут прибыли первые спасатели.

В 1:55 «Эстония» была уже под водой, а в темноте в воде были слышны крики боли и ужаса. Даже те, кто во всеобщем хаосе как-то смог добраться до спасательных лодок, умирали от гипотермии или полученных травм.

Британский пассажир Пол Барни позже рассказывал, что смерть казалась убежищем по сравнению с адом, который был вокруг, смерть была как уютное, теплое место. Он всю ночь провел в ледяной воде на переполненном плоту, где один за другим от гипотермии теряли жизни его попутчики. Барни смотрел в море, чтобы не надо было наблюдать «суп из полуживых людей» в лодке. Инт Клявиньш из Латвии также находился на этом плоту вместе с еще 25 главным образом молодыми людьми. И у него на глазах во время неудачной спасательной операции жизнь покинула тело другого латышского парня.

Причина катастрофы

Официальная причина катастрофы — огромные волны сломали замки носовой аппарели (визора), которые были слишком малы и которые должны были быть в семь раз более крепкими, из-за чего 55-тонный визор сломался.

В автопалубу парома сквозь переднюю рампу на скорости 20 тонн в секунду врезалась огромная водная масса, раздвинув десятки грузовых машин, которые не были закреплены соответствующим образом.

Вода по вентиляционным люкам стремительно распространилась по парому, вызвав крен на правый бок.

По приказу капитана паром повернули налево, но он накренился еще больше и затонул. Таким образом ответственность лежит на немецком кораблестроителе «Meyer – Werft» и непрофессиональном экипаже, по крайней мере так постановила уже на следующей день созданная международная комиссия следователей трех стран (JAIC) — Финляндии, Эстонии и Швеции, которая три года изучала причины трагедии, но ничего нового они так и не раскрыли.