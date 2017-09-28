Американские психиатры: Трамп явно психически тяжело больной

Микрофон просто продолжал работать, когда летом два сенатора разговаривали между собой о президенте. «Я считаю, что он сумасшедший», - сказал демократ из Род-Айленда Джек Рил. Однопартиец Трампа, республиканка из Мэна Сьюзан Коллинз ответила, что беспокоится за президента.
Мнения двух влиятельных американских газет – New York Times и Washington Post – уже давно не вызывают сомнений, что большая часть тамошних авторов сомневается в душевном здоровье Трампа. Иногда неожиданный тон некоторых колумнистов обоих изданий в разговоре о Трампе становится даже гадким, поскольку из комментария в комментарий перетекают одни и те же утверждения.
В качестве иллюстрации можно предложить колонку колумниста Washington Post Эугена Робинсона, в которой он отметил: «Мы не привыкли задавать своим президентам такие вопросы. Мы не знаем, как вообще можно определить душевное здоровье президента, поэтому объясняем себе, что странное поведение президента – это часть тонкой стратегии».
Скажем так, что Трамп умно пытается нравиться своему электорату и использует во внешней политике «безумную стратегию». Но, по мнению Робинсона, пришло время спросить, насколько на самом деле нестабилен и отделен от реальности президент Трамп.
Душевное здоровье Трампа начали анализировать еще до выборов. Во время кампании, летом 2016 года, психолог Дэн Макадамс написал в выходящем раз в месяц журнале «Атлантик», что Трамп безнадежный нарцисс, самолюб, брюзга и страдает от полного безумия. Свои оценки, во время президентства Трампа, высказывал еще ряд психологов и психиатров, и большая часть из них использует слово «нарциссизм».
Но жизнь США идет своим чередом, экономические показатели хорошие, конечно, президент делает неожиданные и фундаментальные заявления, но министерства иностранных дел и обороны работают дальше по своему курсу, удерживая страну от крена.
Хороший пример – решение Трампа запретить транссексуалам служить в вооруженных силах, которое стало удивлением для Пентагона. Позже президент уточнил, что Министерство обороны само решает, как начать применять этот запрет, и Пентагон поспешил сообщить, что всем, уже находящимся на службе военным, сменившим пол, все же разрешено и дальше носиться форму.
Политический хребет США сейчас поддерживают трое военных: глава кабинета Трампа Джон Келли, его советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и министр обороны Джеймс Мэттис.
С приходом Келли в Белый дом надеялись, что он сможет успокоить царивший там в то время хаос. Келли назначили на эту должность в то время, когда основной темой повестки дня было назначение руководителем по связям с общественностью, подвергшего нецензурным оскорблениям своих коллег в СМИ Энтони Скарамуччи, которого новый глава кабинета незамедлительно уволил.
И Келли добился многого. Доступ к президенту, даже для его дочери Иванки Трамп, если она хочет поговорить с отцом о политике, происходит только с его разрешения. Бывший генерал в любом случае прослушивает все официальные телефонные разговоры президента, он участвует во встречах и следит, какую дозу «позитивных» СМИ глава государства получает каждое утро: команда Трампа составляет ему каждое утро обзор прессы, в которой его хвалят, чтобы президент начинал день в хорошем настроении.
Местами Келли зашел так далеко, что по вечерам ходит по Белому дому и беседует с агентами спецслужб. Однако неожиданные инстинкты президента, твитты, отправляемые по утрам из резиденции, и вызывающие явные противоречия речи (например, в ООН, где он угрожал Северной Корее ядерной войной), Келли взять под контроль не смог.
«Почему?» - спрашивают теперь 27 американских экспертов по душевному здоровью в книге о ментальном состоянии президента, которая скоро появится в продаже. Первые критики книги напоминают, что это не секрет, что клика психиатров-психологов в большинстве своем склоняется в своих взглядах в левую сторону, в крыло либералов, поэтому для сторонников Трампа этот плевок является бессмысленным очернением президента, и трамповцам нет никакого смысла читать написанное дальше.
Но специалистов все же нужно слушать, а оценки дают они последовательно. Основным тоном книги является нестабильность Трампа, что в случае человека, от приказа которого начать ядерную атаку до начала реальной атаки отделяют около пяти минут, более чем опасно.
Психиатры отмечают, что анализ душевного здоровья президента не должен быть оценочным фактором того, подходит ли он для этой должности – Абрахам Линкольн, предположительно, находился в глубокой депрессии, но вошел в историю как человек, который сохранил страну во время гражданской войны в США, - но важно попытаться понять, что творится в голове у главы государства.
В случае Трампа врачи считают, что его нарциссизм исходит из постоянного желания быть самым известным среди известных. И глядя на мировой поток новостей, в котором он уже больше года день ото дня доминирует, он добился того, что ему больше не нужно – как когда-то в Нью-Йорке – звонить колумнистам и претворяться своим собственным пресс-секретарем, который сообщит им сочные детали о господине Трампе.
Ему больше не нужно постоянно отслеживать рейтинги, как было во времена передачи телесети NBC «Appretice». Трамп хочет слышать только запредельное одобрение и наслаждается восторженными оценками своим достижениям, которые часто означают прямое вранье (сразу на память приходят высказывания Трампа, что количество народа на его инаугурации было самым большим за всю историю, и что в законотворчестве он является самым успешным президентом в истории – оба не отвечают действительности).
Проблемой считается и «крайний гедонизм момента», - желание жить лишь в данный момент, не считаясь с тем, какими будут долгосрочные последствия принятых им в данный момент и, безусловно, отражающие его эго решений.
К смеси личных качеств президента психиатры добавляют еще фактов, что Трампу нравятся попытки раздражать, тиранизировать, а также его социопатия – проблемы в общении с другими людьми, - эмпатия и отсутствие чувства вины, а также чувство наслаждения от умышленного манипулирования другими.
Все вместе эти особенности создают личность, которая «импульсивна, некомпетента, когда получает в свои руки ультимативную власть, и очень просто склоняющаяся в тиранию». В книге это называется «злонамеренным нарциссизмом», который характеризуют антисоциальные, параноидальные черты характера, даже садизм.
Критиковавший недавно книгу в Washington Post критик Карлос Лозада написал, что слишком часто доктора сравнивают Трампа с Гитлером и Муссолини. («История не относится благожелательно к специалистам – экспертам по душевному здоровью, - которые помогли (молчаливо) подняться американскому Гитлеру», - считает клинический психолог Джон Гартнер).
Лозада пишет и о недавно вышедшей книге еще одного коллеги специалистов, Аллена Францеса «Закат здравого смысла Америки», в которой автор утверждает, что было бы неправильно искать причины нынешних проблем Америки только лишь в душевном здоровье президента и успокаивать себя мыслями, что непредсказуемый стиль управления Трампа нарушает нервную систему Америки.
«Именование Трампа сумасшедшим, на самом деле, позволяет нам исключить то, что наше общество само находится в состоянии безумия»,- считает Францес.
Другими словами: безумнен не глава государства, а само общество, которое его выбрало, глубоко больно: «Мы не можем ждать, что Трамп изменится, но мы должны работать во имя того, чтобы общество избавилось от обманчивого представления, которое позволило ему стать главой государства».
То же самое отметил в данном в августе газете Postimees интервью американский публицист Дэвид Саттер: что в эпоху Трампа Америка разрушила свою нервную систему.
«Трапму придется в одиночку отвечать за ситуацию потому, что он президент, а у президента есть все возможности оказывать влияние на происходящее в обществе. То, что он пытается постоянно создавать напряжения для достижения своих эгоистичных целей, может быть средним фактором, но совершенно безответственное поведение СМИ и произошедшая в обществе утрата общих стандартов, сделали эти вещи еще более безумными», - сказал Саттер.
Правило Goldwater, которое в случае Трампа не работает
Американские психиатры и психологи в течение десятилетий воздерживались от раздачи оценок душевного здоровья президента. Президента, конечно, обследуют, и эта информация в любом случае является открытой в Америке, но ясно исключаются обследования, касающиеся психики.
В США этот неофициальный мораторий называется «правилом Goldwater», поскольку врачи решили воздерживаться от диагнозов после оценок, данных во время предвыборной компании 1964 года ментальному состоянию кандидата от республиканцев Барри Голдвотеру.
В случае Трампа сейчас сделано исключение. Ассоциация психоаналитиков США, которая включает в себя 3500 членов, в июле приняла решение, что входящим в организацию экспертам по душевному здоровью «не запрещено ответственно использовать свои знания» и при анализе поведения политиков. Так было указано в разосланном руководством ассоциации электронном письме, что, по оценке комментаторов, стало разрешением обратить взгляды аналитиков и на президента.
На следующей неделе на полки книжных магазинов попадет оценка 27 психиатров и экспертов по душевному здоровью, данная психическому состоянию главы государства – «Опасный казус Дональда Трампа» («The Dangerous Case of Donald Trump»). Авторы книги подчеркивают, что речь идет об оценках, данных на основании внешнего осмотра, а не о диагнозе, для постановки которого нужны личные встречи.
25 уточнение основного закона США говорит о передаче власти
Одной из возможностей отвода Дональда Трампа от власти является применение 25 уточнения в Конституции США. Оно уточняет указанный в тексте основного закона механизм, как происходит передача власти вице-президенту, если президент умирает, уходит в отставку или снимается, а также как заполнить место вице-президента, в случае если оно останется пустым.
Уточнение предусматривает, что власть временно передается вице-президенту и тогда, когда президент, например, из-за проблем со здоровьем не может исполнять обязанности главы государства. Когда президенту Джорджу Бушу при полной анестезии делали две колоноскопии, обязанности главы государства временно исполнял вице-президент Дик Чени.
Эти правила использовали и после отставки президента Ричарда Никсона и после попытки покушения на президента Рональда Рейгана. Необходимость уточнить конституцию явно почувствовали после убийства президента Джона Кеннеди. Уточнение вступило в силу в 1967 году.
В США уже прозвучало мнение, что если поведение президента Трампа станет еще более непредсказуемым, нужно будет обратить внимание на 25 уточнение. Для его применения свое согласие должны дать вице-президент Майк Пенс и 13 из 24 членов кабинета правительства. Свое слово должен сказать и Конгресс. Демократы уже выразили желание, чтобы психиатры помогли им проанализировать поведение президента и его соответствие должности президента.
27 демократов поддерживают законопроект, которым в Конгрессе была бы создана спецкомиссия, которая начала бы изучать способность президента исполнять свои обязанности. Другими словами: Конгресс создал бы силовую структуру, которая имела бы право объявить президента Трампа не подходящим для должности главы государства.