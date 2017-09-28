Американские психиатры: Трамп явно психически тяжело больной

Мнения двух влиятельных американских газет – New York Times и Washington Post – уже давно не вызывают сомнений, что большая часть тамошних авторов сомневается в душевном здоровье Трампа. Иногда неожиданный тон некоторых колумнистов обоих изданий в разговоре о Трампе становится даже гадким, поскольку из комментария в комментарий перетекают одни и те же утверждения.

В качестве иллюстрации можно предложить колонку колумниста Washington Post Эугена Робинсона, в которой он отметил: «Мы не привыкли задавать своим президентам такие вопросы. Мы не знаем, как вообще можно определить душевное здоровье президента, поэтому объясняем себе, что странное поведение президента – это часть тонкой стратегии».

Скажем так, что Трамп умно пытается нравиться своему электорату и использует во внешней политике «безумную стратегию». Но, по мнению Робинсона, пришло время спросить, насколько на самом деле нестабилен и отделен от реальности президент Трамп.

Душевное здоровье Трампа начали анализировать еще до выборов. Во время кампании, летом 2016 года, психолог Дэн Макадамс написал в выходящем раз в месяц журнале «Атлантик», что Трамп безнадежный нарцисс, самолюб, брюзга и страдает от полного безумия. Свои оценки, во время президентства Трампа, высказывал еще ряд психологов и психиатров, и большая часть из них использует слово «нарциссизм».

Но жизнь США идет своим чередом, экономические показатели хорошие, конечно, президент делает неожиданные и фундаментальные заявления, но министерства иностранных дел и обороны работают дальше по своему курсу, удерживая страну от крена.

Хороший пример – решение Трампа запретить транссексуалам служить в вооруженных силах, которое стало удивлением для Пентагона. Позже президент уточнил, что Министерство обороны само решает, как начать применять этот запрет, и Пентагон поспешил сообщить, что всем, уже находящимся на службе военным, сменившим пол, все же разрешено и дальше носиться форму.

Политический хребет США сейчас поддерживают трое военных: глава кабинета Трампа Джон Келли, его советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и министр обороны Джеймс Мэттис.

С приходом Келли в Белый дом надеялись, что он сможет успокоить царивший там в то время хаос. Келли назначили на эту должность в то время, когда основной темой повестки дня было назначение руководителем по связям с общественностью, подвергшего нецензурным оскорблениям своих коллег в СМИ Энтони Скарамуччи, которого новый глава кабинета незамедлительно уволил.

И Келли добился многого. Доступ к президенту, даже для его дочери Иванки Трамп, если она хочет поговорить с отцом о политике, происходит только с его разрешения. Бывший генерал в любом случае прослушивает все официальные телефонные разговоры президента, он участвует во встречах и следит, какую дозу «позитивных» СМИ глава государства получает каждое утро: команда Трампа составляет ему каждое утро обзор прессы, в которой его хвалят, чтобы президент начинал день в хорошем настроении.