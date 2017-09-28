Галерея: что было и что будет построено в начале Нарвского шоссе в Таллинне

Заметили ли вы, проезжая по Нарвскому шоссе в Таллинне, что снесен старый дом под номером 7Б, принадлежавший еще Эстонскому Республиканскому Союзу потребительских обществ, сокращенно ЭРСПО (ETKVL)?

Консультант фирмы 1Parter Kinnisvara Ольга Плитус рассказала: "Вместо снесенного амортизированного дома советского времени строится современное восьмиэтажное офисное здание, состоящее из двух корпусов нетто-площадью 6400 квадратных метров. Новое здание построено в том же стиле, что и соседние и хорошо вписывается в ансамбль, сложившийся в начале Нарвского шоссе".

По словам консультанта по недвижимости, внутри здание тоже впечатляет: на первых двух этажах - огромные окна и потолки высотой до пяти метров.

На первом и втором этажах дома Zenith будут размещаться предприятия торговли и обслуживания. На верхних этажах расположатся конторы, а на седьмом и восьмом этажах - террасы с видом на центр города и порт.

Архитектор дома Zenith - Мартин Аунин, собственник и девелопер - NG Eesti, строитель - Nordlin Ehitus OÜ, а продажей будет заниматься 1Partner. Здание будет готово в конце этого года.