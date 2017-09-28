Российский суд заочно арестовал одного из главных информатора WADA

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву, Родченкову вменяют часть 2 ст. 201 УК РФ - злоупотребления служебными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия. Защита уже обжаловала это решение.

Ранее суд наложил арест на земельный участок в Солнечногорском районе Подмосковья и жилой дом, принадлежащий дочери Родченкова Марине Балакиной. Следствие считает, что дом на участке был построен на деньги, полученные от продажи запрещенных препаратов.

Напомним, что Родченков стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое расследовало громкий допинговый скандал в российском спорте. Он руководил антидопинговой лабораторий с 2006 по 2015 годы, а в январе 2016-го бежал в США, опасаясь за свою жизнь.

За океаном ученый обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга и поведал о махинациях на Олимпийских играх в Сочи, в которых, по его словам, принимал непосредственное участие.

Родченков в частности рассказал, как снабжал российских олимпийцев перед выступлением в Сочи мощным допинговым коктейлем собственного изобретения, а анализы спортсменов позднее якобы подменяли сотрудники ФСБ через дыру в стене его лаборатории.

На показаниях Родченкова строится скандальный доклад независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, после обнародования которого многих российских спортсменов отстранили от международных соревнований.

Российские власти категорически отвергают утверждения Родченкова. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, Родченков во время пребывания на посту главы Московской антидопинговой лаборатории "таскал в Россию всякую гадость" и "превратил это в личный бизнес".