Центристская партия обвиняет Партию реформ в лживой предвыборной рекламе

По словам одного из руководителя предвыборной кампании центристов и члена правления партии Раймонда Кальюлайда, в рекламе Партии реформ содержится ряд утверждений, являющихся прямой ложью. «Например, в рекламе реформистов говорится о резком повышении налогов, несмотря на то, что никакого резкого увеличения налоговой нагрузки нет. Партия реформ утверждает в своей рекламе, что Центристская партия поставила под сомнение членство Эстонии в НАТО, что тоже не имеет ничего общего с действительностью. Также Центристская партия не сделала ничего, что можно было бы назвать «русификацией столичных школ» и не оплачивает больше судебные расходы Сависаара», - сказал Кальюлайд.

Центристская партия выражает сожаление по поводу того, что Партия реформ построила свою предвыборную кампанию на раздувании межнациональной напряженности и вранье в отношении налоговой политики правительства, а также на расшатывании основ политики безопасности государства.

«Сбор голосов на местных выборах такими методами недопустим. Дополнительные места в горсобрании, полученные ценой ценой раздувания межнациональной ненависти, раскола в обществе и с помощью запугивания людей в вопросах политики безопасности, того не стоят. Центристская партия ни в коем случае не пойдет по этому пути. Мы не будем делать рекламу, отвечающую на эти обвинения. Наша партия останется позитивной и смотрящей в будущее политической силой», - сказал Кальюлайд.