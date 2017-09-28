Подростки помогли полиции задержать пьяного водителя на парковке магазина

«Отлично сработали», - оценил действия 16-летнего и 19-летнего юношей глава вильяндиского полицейского участка Алар Садам. Водитель в криминальном опьянении был без прав и уже попадал в поле зрения полиции. Сейчас он сидит за решеткой и ждет суда.

Во вторник вечером около 20.00 два молодых человека увидели на парковке Konsum, как из приехавшей машины вышел мужчина и, шатаясь, пошел в магазин. После этого молодые люди позвонили в полицию, но патруль был в Вильянди и, чтобы стражи порядка застали пьяного водителя на месте, подростки решили задержать нетрезвого мужчину и начали с ним беседовать.

Им пришлось отвлекать водителя разговорами почти полчаса. «Конечно, было очень тяжело, поскольку для ожидающих каждая минута тянется бесконечно, - говорит Садам. - Но они выбрали правильную тактику. Они не стали воздействовать на водителя физически, действовали разумно и так, чтобы нарушитель не заподозрил, что они ждут полицию».

Садам похвалил неравнодушие молодых людей. «Некоторые люди,увидев подобную картину, считают, что это не их дело, хотя, проявив инициативу, можно помочь избежать несчастного случая», - рассказывает полицейский.

Задержанный мужчина уже был знаком стражам правопорядка, поскольку его уже и раньше задерживали за рулем автомобиля без прав. Поскольку мужчина ездил на машине в основном от дома до магазина и путь его был непродолжительным, он не часто попадался полиции на дороге.

Сейчас задержанный водитель трезвеет в камере, где проведет 48 часов, а после предстанет перед судом.

Его автомобиль отправлен на платную стоянку. Полицейские в начале планировали ходатайствовать об изъятии машины как средства совершения преступления. Но в ходе расследования выяснилось, что автомобиль ему не принадлежит, поэтому изъять его будет очень сложно.