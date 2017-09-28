В пятницу на Пальяссааре откроют туристическую тропу с дощатым настилом
28 сентября 2017 г., 12:54
В пятницу, 29 сентября, в 14 часов состоится открытие тропы с дощатым настилом на Пальяссааре и поход по ней, а также ознакомление с проектом NATTOURS, пишет Раэпресс.
Пальяссааре – одно из мест в Таллинне, где дикая природа сохранилась лучше всего. Тропа с дощатым настилом позволит любителям природы открыть эти места для себя, не нанося ущерба ни растительному миру, изобилующему редкостями, ни фауне. Настил на тропе создан в рамках проекта NATTOURS, на странице которого в Facebook есть подробная информация от открытии тропы.