В пятницу на Пальяссааре откроют туристическую тропу с дощатым настилом

Пальяссааре – одно из мест в Таллинне, где дикая природа сохранилась лучше всего. Тропа с дощатым настилом позволит любителям природы открыть эти места для себя, не нанося ущерба ни растительному миру, изобилующему редкостями, ни фауне. Настил на тропе создан в рамках проекта NATTOURS, на странице которого в Facebook есть подробная информация от открытии тропы.