Разразится ли на Ближнем Востоке война из-за Курдистана?

К сожалению, референдум по вопросу независимости иракского Курдистана, прошедший в понедельник, лишь подлил масла в и без того ярко горящий огонь Ближнего Востока. Власти Ирака и соседние страны, в которых также живут миллионы курдов, в первую очередь – Турция и Иран, осудили волеизъявление курдов, пригрозили наказанием в виде экономических санкций и, если это не поможет, военными мерами. Чтобы сделать угрозы достоверными, упомянутые страны провели на границах Курдистана военные учения.

Референдум осудили и обычно дружественно настроенные к курдам США, посоветовав по крайней мере его отложить. Большая часть международной общественности также отреагировала критически.

Курдов поддержал один только Израиль. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху сказал, что Израиль поддерживает «легитимную попытку курдов образовать свое государство». Россия курдов не критиковала, но и не поддержала. В данной ситуации это можно трактовать как молчаливое одобрение попытки курдов получить независимость. Или хотя бы как желание с курдами поладить.

У больших стран в этой игре – свои интересы. Иной раз они могут совпадать с интересами малых народов. Чаще бывает иначе. В случае с курдами дело осложняется тем, что они не такой уж и малый народ. Всего их около 40 миллионов. У них яркая национальная идентичность. Они уже с древних времен известны как первоклассные бойцы – это касается и женщин. С ними стоит считаться. Их стоит бояться. Поэтому стран Ирака, Турции и Ирана понятен. Главный интерес этих стран – стабильность. Которой на Ближнем Востоке нет.

Курды – самый большой народ в мире без своей страны

Страны с названием Курдистан на политической карте мира нет. Однако есть регион, в котором курды живут веками, а то и тысячелетиями. Регион немаленький, он занимает порядка 200 тысяч кв.км.

Сейчас он разделен между несколькими странами. Самые большие общины курдов – в Турции (14-20 млн), Иране (8-12 млн), Ираке (6-8 млн) и Сирии (около трех миллионов). Немало курдов живут также в Америке и Европе. Огромна община курдов в Германии – около миллиона.

Цифры приблизительны, потому что статистика недостоверна. Анкара не желает признавать курдов отдельным народом, в Ираке и Сирии попросту царит хаос. Так или иначе всего курдов – около 40 миллионов, а значит, это самый большой народ в мире без своей государственности, который уже давно желает ее обрести.

Курды – не арабы и не тюрки, они говорят на языке (с немалым количеством диалектов) иранской ветви индоевропейской языковой семьи. По вере они в основном мусульмане-сунниты, но есть среди них и шииты, и немусульмане (христиане, зороастрийцы). Религиозный радикализм среди курдов встречается редко, уже в древности говорили, что «в сравнении с неверующими курды – добродетельные мусульмане».

Иначе говоря, курды – народ со своим лицом, с яркой идентичностью. К тому же надо учесть, что курды очень деятельны и воинственны – были и есть. Курдская армия Пешмерга – одна из сильнейших на Ближнем Востоке. Их попытка обрести государственность потому мотивирована и очень серьезна.