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Государство потратит более 500 млн евро на повышение пособия резервистам

Rus.Postimees.ee
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Резервисты на учениях в Вырумаа. | ФОТО: Mihkel Maripuu

В четверг, 28 сентября, правительство на 10 евро повысило размер пособия, которое выплачивается участвующим в учениях резервистам Сил обороны Эстонии.

Согласно законодательной поправке, рядовые, задействованные в сборах, будут получать вместо нынешних 27 евро 37 евро в день, младшим офицерам будут платить по 40 евро, а офицерам - по 50 евро в день, пишет rus.err.ee.

Размеры пособия для резервистов не менялись с 2013 года. Вместе с тем, как отмечают в Министерство обороны, средняя зарплата в стране увеличилась за это время на 35,3%.

Рост пособий резервистам обойдется казне в 550 000 евро.

Постановление вступит в силу 1 января 2018 года.

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