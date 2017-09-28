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Фото: стильная квартира в Мяннику ищет нового хозяина

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: KV.EE

Продавец квартиры пишет в объявлении, что в доме, построенном в 1968 году, до сих пор живут его строители или их наследники, поэтому отношение к дому очень бережное и заботливое.

Проект дома таков, что 75% внешних стен занимают окна, поэтому квартиры очень светлые. Не является исключением и выставленная на продажу на портале недвижимости KV.EE трехкомнатная реновированная квартира площадью 78 м2.

Фото: KV.EE

В светлой гостиной, объединенной с кухней, привлекает внимание кухонный фартук, на котором изображен ныммеский сосновый лес. Это остроумное решение поддерживает примерно такой же вид на состовый лес, открывающийся из больших окон.

Фото: KV.EE

Спальня же, наоборот, выдержана в темных тонах, как спальне и положено. Интимность этому помещению придают и специальные затемняющие рулонные шторы.

Фото: KV.EE

В большой просторной ванной комнате с окном установлена стильная сантехника, а душевая зона отделена специально обработанными стеклянными панелями.

Остальные фотографии приятной во всех отношениях квартиры можно посмотреть на странице KV.EE.

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