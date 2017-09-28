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Кристийна Оюланд уходит из политики

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Viktor Burkivski

Бывший министр иностранных дел, экс-депутат Европейского парламента, а ныне председатель Партии народного единства Кристийна Оюланд объявила о своем намерении отойти от активной политики.

«Еще в начале года я решила, что отойду от политики. Будет ли это решение окончательным, покажет время, но на предстоящих выборах я не баллотируюсь», - цитирует Оюланд портал Rus.ERR, добавляя, что теперь она планирует сосредоточиться на коммерческой деятельности.

«Когда-то, будучи довольно молодой, я занималась предпринимательством, и вот теперь я снова к этому вернулась - пробую себя в бизнесе. Свою фирму (Trump Consulting OÜ - прим. ред.) я создала три года назад, хотя и не использовала ее очень активно», - рассказала Кристийна Оюланд, добавив, что основная сфера деятельности ее фирмы - деловые консультации.

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