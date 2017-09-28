Газеты 1994 года о крушении парома «Эстония»: это невозможно! (фото)

Большинство жителей Эстонии отчетливо помнят, как они узнали о трагедии на пароме «Эстония» и что делали в ту минуту. Крушение, которое унесло рекордное количество жизней, запало в душу тысячам людей. Хотя с момента трагедии прошло уже два десятка лет, до сих пор многие ищут ответ на вопрос, почему это произошло?

Судно «Эстония», которое было изготовлено в 1980 году на немецком заводе Meyer Werft, свой последний путь начало из Таллинна в Стокгольм 27 сентября в 19.15. Тогда еще никто и не мог предположить, что через семь часов ужасная новость потрясет весь мир. Из 989 пассажиров, которые были на борту судна, назад вернулись только 137 человек.

Паром «Эстония» затонул 28 сентября в промежуток времени с 0.55 до 2.03.

Смотрите в галерее, что писали газеты 23 года назад об этой трагедии!