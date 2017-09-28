МИД Литвы: сравнивать идеи независимости Каталонии и стран Балтии некорректно

Он сказал это в преддверии референдуму по вопросу о независимости в этом регионе Испании. Мадрид называет его незаконным.

Линкявичюс подчеркнул, что Литва была оккупирована СССР и испытала репрессии, а это не сопоставимый опыт по сравнению с Каталонией, которая на правах автономии является частью демократического государства.

"Видимо, сравнивать было бы некорректно, если говорить о советской оккупации и всех тех событиях, которые нам известны, о депортациях в Сибирь (...) Это совершенно иной контекст", - сказал в четверг министр BNS.

Он сказал, что Литва пристально следит за ситуацией в Испании и надеется, что эта ситуация будет разрешаться конструктивно.

"Испания - это государство Европейского Союза (ЕС), в котором есть демократия, есть верховенство права, и мы доверяем этой системе, но вместе с тем мы надеемся, что диалог с инакомыслящими будет происходить конструктивно и не будут использоваться избыточные меры", - сказал Линкявичюс.

Регион Каталонии в СМИ иногда сравнивают с Литвой, Латвией и Эстонией.

Во время празднования Национального дня Каталонии в 2013 и 2014 годах местные жители образовали живую цепь, взявшись за руки, и назвали эту акцию "Каталонским путем". На такую акцию их вдохновил протест жителей Балтийских стран в 1989 году, когда люди выстроились в живую цепь протяженностью 650 км от башни Гядимино в Вильнюсе до башни Длинный Герман в Таллинне.

Официальные представители Каталонии намерены провести референдум о независимости в это воскресенье.