Смотрите, во что обойдется вакцинация от гриппа

К нынешнему периоду гриппа есть возможность выбрать из двух вакцин: новый VaxigripTetra имеет защиту от четырех видов гриппа, но ее советуют применять для взрослых и детей не младше трех лет, а Influvac защитит от трех видов гриппа, и подходит даже младенцам с шестого месяца жизни. Если находившаяся до сих пор в использовании вакцина Influvax защищала от двух А-подвидов и одного B-подвида штаммов гриппа, то четырехвалентная вакцина дает защиту от тех же штаммов А и В, а также от еще одного В-штамма.

Руководитель отдела безопасности лекарств Департамента лекарств Отт Лайус отметил, что штаммы А особенно изменчивы, и вызывают большую часть заболеваний. Поскольку вирус гриппа имеет много различных штаммов, и каждый год штаммы меняются, необходимо вакцинироваться ежегодно.

«По оценке ВОЗ, в наступающем сезоне больше всего заболеваний будут вызывать ти три штамма, от которых защищает трехвалентная вакцина, но какое-то количество заболеваний может вызвать и так называемый четвертый штамм»,- объяснил Лайус.

В крупных больницах и центрах семейной медицины уже доступны обе вакцины. Цена на вакцину Influvax начинается с пяти евро, по той же цене она доступна в аптеках. За вакцинирование VaxigripTetra придется заплатить от десяти евро, но и она стоит в аптеках столько же.