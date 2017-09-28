Какая неловкость: в штрафные бланки полиции вкралась ошибка

Ошибку случайно обнаружил читатель Postimees, который в конце августа получил штраф за превышение скорости. Зная, что на выплату штрафа есть целый месяц, он не спешил выплачивать его сразу. Но, к своему большому испугу, зайдя на портал e-toimik, он обнаружил, что срок выплаты штрафа уже прошел.

Как выяснилось, подобные бланки с неправильно указанным сроком находятся в обращении уже целый год. Однако, по словам полиции, на нарушителей это никак не влияет – наоборот, для них 30-дневный срок выплаты даже выгоднее.

Путаница началась в 2015 году, когда у полиции закончился рамочный договор о бланках ускоренного производства и возникла необходимость в заказе новых. В то же время в Рийгикогу был принят на обсуждение проект, согласно которому планировалось продлить срок выплаты штрафа до 30 дней. Поскольку Департамент полиции и погранохраны заказывает бланки в большом количестве и копировальная бумага дороже обычной, к 2016 году было решено напечатать новые бланки в соответствии с планировавшимся в законопроекте увеличением срока выплаты штрафа до 30 дней.

Однако впоследствии Рийгикогу не принял законопроект, а на замену бланков в бюджете полиции денег уже не осталось, поэтому было решено использовать уже заказанные бланки.

Как пояснила капитан полиции Эле Нука из бюро превенции и ведения производства по проступкам, продление срока выплаты никак не нарушает права виновного. По словам Нука, во все префектуры были направлены указания, в которых сообщалось, что на бланках написан неправильный срок выплаты, и при получении штрафных денег от нарушителя необходимо считаться с 30-дневным сроком, который указан на бланках.

Бланк ускоренного производства. / Частный архив

По словам Нука, полиции до сих пор известно лишь четыре ошибки, когда штраф до истечения 30 дней был передан судебному исполнителю для начала исполнительного производства. «Мы отозвали эти требования и сами выплатили судебным исполнителям плату за исполнительное производство. Если чей-то штраф был по ошибке отправлен в исполнительное производство до истечения обозначенного на решении срока, просим обратиться в полицейский участок, который проводил производство о проступке», - добавила Нука.

Решение о штрафе в e-toimik. / Частный архив

Несмотря на то, что новые исправленные бланки, на которых указан 15-дневный срок, уже поступили в обращение в июне во всех префектурах, бланки с неправильно указанным сроком все же до сих пор могут быть в обращении. У полиции нет точных сведений о том, сколько таких бланков еще может быть.