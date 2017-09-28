А вы знаете, что в вашем iPhone скрыты тайные приложения?

По мнению директора по продукции Tele2 Катрин Арон, операционная система iOS – простая и логичная, но некоторые полезные функции почему-то умело спрятаны.

«Знаете ли вы, что пользователи айфонами, например, могут дополнять своими комментариями вложения в письмах, использовать телефон как лупу, скрывать приватные фотографии, применять фотовспышку камеры в качестве светового сигнала при поступлении сообщений и т.д.?» – спрашивает Арон. Если пользователь не проинформирован об этих функциях, то может выйти на них лишь случайно. Далее директор по продукции Tele2 раскрывает семь возможностей айфона, о которых мало кто знает, но которые могут пригодиться в повседневной жизни.

Комментарии к вложениям

Иногда вложения электронной почты нуждаются в дополнительных комментариях, чтобы более полно раскрыть их содержание. Приложение Mail для iOS позволяет добавлять во вложенные фотографии и pdf-документы текст, рисунки, подпись и прочее, и даже масштабировать какие-то их части. Для этого надо, удерживая палец на вложении, вызвать меню Share и выбрать функцию Markup, которая предлагает различные инструменты. Для сохранения изменений нажмите Done.

Мир через лупу

Возможность разглядеть что-то через лупу наверняка пригодится, например, если в полутемном ресторане вам принесут меню с мелким шрифтом. Чтобы открыть эту функцию, пройдите по цепочке: Settings -> General -> Accessibility и активируйте Magnifier. Там же можно включить автоматическую подсветку: камера при необходимости осветит или затемнит изображение. Чтобы проделать такой трюк, откройте приложение камеры и три раза подряд быстро нажмите кнопку «Домой» – функция лупы откроется. Вы можете регулировать увеличение, используя кнопку в нижней части экрана, чтобы легче разобраться в тексте, написанном мелкими буквами, или рассмотреть больше деталей какого-то изображения.

Вспышка камеры не только для съемки – это еще и сигнал

Такая функция наверняка понравится всем, кто предпочитает не звуковые, а визуальные сигналы. Вспышка айфона будет мигать при поступлении каждого сообщения, что очень удобно, особенно когда телефон работает без звука. Для активации функции надо открыть Settings, выбрать General и включить режим LED Flash for Alerts. Теперь все поступающие на ваш телефон сообщения и письма будут сопровождаться эффектными световыми сигналами.

Найти пропавший телефон

Для этого понадобится функция Medica ID – это самый простой вариант. В приложение нужно занести контактные данные кого-то из близких. Данные будут видны даже на заблокированном экране. Можно также воспользоваться функцией Find My iPhone. В этом случае приложение покажет на карте, где находится сейчас ваш телефон или где он находился в последнее время. Чтобы активировать функцию, пройдите путь: Settings -> General -> Apple ID -> iCloud.

Скройте свои приватные фото

Все мы иногда даем свой телефон друзьям или близким, чтобы показать сделанные снимки. Однако случается, что среди обычных фото, сделанных во время путешествия, могут оказаться и сугубо личные, явно не предназначенных для чужих глаз. По счастью, владельцы айфонов могут убрать их из общей галереи. Выберите в приложении Photos один или несколько таких снимков, нажмите Share, а потом Hide. После этого вы получите подтверждение, что этих фото больше нет в галереях Moments, Collections и Years, но вы всегда их найдете в Albums.

Как удалить неправильную цифру

Бывает, введешь в калькулятор одну неправильную цифру – и все опять надо начинать с начала. Не спешите нажимать клавишу С или AC: простым свайпом слева-направо в верхней части экрана вы можете удалить цифру, которую ввели последней, и спокойно продолжать расчеты. И еще: при повороте телефона на 90 градусов клавиатура калькулятора превращается в более функциональный интерфейс, но это, как показывает практика, в обычной жизни вряд ли пригодится.