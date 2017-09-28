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Ferrari Шумахера 2001 года выставят на аукционе

Sports.ee
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Михаэль Шумахер. | ФОТО: TONY GENTILE/REUTERS

Болид Ferrari образца 2001 года, на котором легендарный гонщик Михаэль Шумахер выиграл свой четвертый титул в гонках Formula-1, выставят на аукционе Sotheby's в Нью‐Йорке, сообщает PitPass.

Мероприятие пройдет 16 ноября. Организаторы аукциона рассчитывают выручить за болид более четырех миллионов долларов.

"Мы рады присоединиться к празднованию 70-летия Ferrtari и готовы предложить болид Михаэля Шумахера 2001 года", - цитирует издание главу аукциона Грегуара Бийо, Newsru.com.

В конце декабря 2013 года семикратный чемпион F1 серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Он получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием.

С сентября 2014 года Михаэль Шумахер проходит восстановление на своей вилле на берегу Женевского озера в Швейцарии. Информации о состоянии его здоровья поступает крайне мало.

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