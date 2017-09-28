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Правовая комиссия передала на первое чтение проект об отмене Закона о совместном проживании

BNS
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Зал Рийгикогу. Фото иллюстративное. | ФОТО: Лийз Трейманн

Правовая комиссия Рийгикогу решила передать на первое чтение инициированный фракцией Консервативной народной партии (EKRE) Закон о признании Закона о совместном проживании недействительным.

«Мы решили передать этот законопроект на пленарное заседание, чтобы все политики смогли проголосовать по этому вопросу так, как им подсказывает совесть. Сегодняшнее [принятое в четверг] решение комиссии также придерживается закона о регламенте Рийгикогу», - сказал председатель комиссии Яанус Карилайд.

За решение проголосовали семь членов комиссии, четыре участника заседания не стали голосовать.

Председатель фракции EKRE Мартин Хельме сообщил в Facebook, что за передачу законопроекта на первое чтение проголосовали депутаты Союза Отечества и Res Publica, Центристской партии и Социал-демократической партии.

Согласно закону о регламенте Рийгикогу, первое чтение законопроекта должно проходить на пленарном заседании парламента в течение первых семи рабочих недель с начала работы над законопроектом. Таким образом, первое чтение законопроекта должно состояться не позднее четвертой недели осенней сессии Рийгикогу.

Согласно пояснительной записке, цель закона — прекратить созданную законом запутанную ситуацию, которая может нарушать принцип оправданных ожиданий и в этой связи привести к ряду судебных вердиктов и затрат для налогоплательщика.

Первое чтение законопроекта об отмене закона о совместном проживании пройдет в Рийгикогу 12 октября. Комиссия предлагает отклонить законопроект в первом чтении.

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