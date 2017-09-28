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Эстония перестанет быть самой пьющей страной? Финские алкотуристы переключились на Латвию

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS

Финны после повышения цен на алкоголь в Эстонии теперь все чаще готовы ехать дальше, чтобы купить спиртное по более выгодной цене.

Как показывают результаты опроса, проведенного финским аналитическим центром TAK Oy, примерно половина тех, кто везли в Финляндию более сотни литров алкоголя, купили его в Латвии или других странах, которые находятся дальше Эстонии, сообщает MTV3.

Напомним, в начале июля Эстония подняла налог для производителей пива на 70%.

В июле - августе 40% пива, сидра и лонгдринков финны купили в Латвии или на паромах. Тем не менее, крепкий алкоголь жители Финляндии по-прежнему предпочитают покупать в Эстонии или на паромах (90%).

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