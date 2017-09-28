Картина дня: саммит ЕС, годовщина крушения "Эстонии" и убийство охотника

Считанные часы до саммита ЕС: саперы с собаками обыскивают машины в центре Таллинна

Ранним утром в центре Таллинна сотрудники органов безопасности готовились к начинающемуся сегодня саммиту Европейского союза. Читайте далее...

Поход в увеселительное заведение дорого обошелся одному из гуляк

В одном из ночных клубов города Пярну 27-летний Евгений и 21-летний Эдвин украли у одного из посетителей банковскую карточку, а затем опустошили его счет. Читайте далее...

Сегодня и завтра жителей Таллинна ждут огромные пробки: смотрите, какие дороги закрыты для движения

В пятницу в Таллинне в Котле культуры в рамках председательства Эстонии в ЕС на Цифровой саммит соберутся лидеры стран ЕС. В связи с этим 28 и 29 сентября в организации дорожного движения в столице произойдут большие изменения. Читайте далее...

Меркель и Макрон проведут в Таллинне двусторонние переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся в четверг, 28 сентября, в Таллинне, чтобы обсудить предложения Макрона по реформам в Евросоюзе. Читайте далее...

Новая страница катастрофы парома «Эстония»: о чем умолчали 23 года назад

27 сентября 1994 года в 19:15 паром «Эстония» отправился в свой последний путь из Таллиннского порта в Стокгольм. Читайте далее...

Эстонских водителей просят быть внимательнее в сезон облавы

В воскресенье, 1 октября, начинается сезон облавы на копытную дичь и в этой связи дикие животные станут еще более подвижными, чем обычно. Читайте далее...

Поход за грибами обернулся ужасной находкой

Тийна Тамм, две недели назад отправившаяся за грибами в популярный среди грибников и ягодников лес в Хаарьюмаа, обнаружила там три взрывных устройства. Опираясь на свой опыт, она хочет рассказать, как нужно вести себя в такой ситуации. Читайте далее...

Цыбуленко – Блинцовой: вы предлагаете всех чиновников заставить учить русский?

Участники дискуссии обсудили много острых тем. Оживленный спор разгорелся вокруг языка общения чиновников с горожанами, полномочий Языковой инспекции, русской школы, а также перспектив ласнамяэского трамвая против метро (запуск трамвая в Ласнамяэ - идея левых, метро - предвыборный проект "Города-метро" - прим.ред.). Смотрите видео!

Пропавший без вести 44-летний мужчина найден убитым в лесу

В среду утром в полицию поступило сообщение из волости Камбья: накануне вечером 44-летний председатель охотничьего общества Ныо Арнольд Лоос ушел в лес и не вернулся. Его мобильный телефон был отключен, никакой информации о его передвижениях у близких не было. Полиция начала поиски. Вечером мужчину нашли мертвым. Вскоре выяснилось, что его смерть была насильственной. Читайте далее...

В Таллинне неизвестный мужчина приставал к десятилетней девочке

Вчера анонимно родитель опубликовал в Facebook рассказ, как неизвестный мужчина приставал к его десятилетней дочери, которая направлялась домой из Кристийне в Мустамяэ. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Читайте далее...