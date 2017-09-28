Фото: в Риге машина врезалась в группу воспитанников детского сада

Сегодня примерно в 11:48 Государственная полиция Латвии получила информацию о несчастном случае, который произошел в Риге, на перекрестке улиц Ханзас и Стрелниеку.
По предварительной информации, мужчина 1987 года рождения, возможно, из-за проблем со здоровьем потерял контроль над управлением автомобилем Volvo, сообщает портал Rus.TVNET.
В результате чего он выехал на тротуар, по которому в тот момент в сопровождении воспитателя шла группа воспитанников детсада.
По информации полиции, водитель въехал в группу детей, а потом врезался в стену здания. В ДТП пострадали трое детей, все они доставлены в больницу.
Pastaigas laikā ceļu satiksmes negadījumā cieš trīs bērnudārza audzēkņi: https://t.co/iReqNst4GA pic.twitter.com/xY2Ydd81hr— Valsts policija (@Valsts_policija) September 28, 2017
Представительница Служба Неотложной медицинской помощи Илзе Букша рассказала порталу TVNET, что пострадали дети в возрасте от 6 до 7 лет.
К счастью, полученные травмы не опасны для здоровья - у воспитанников детского сада констатировали сотрясение мозга, а у одного ребенка травму ноги.