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Фото: в Риге машина врезалась в группу воспитанников детского сада

Rus.Postimees.ee
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Фото с места происшествия. | ФОТО: https://twitter.com/Valsts_policija

Сегодня примерно в 11:48 Государственная полиция Латвии получила информацию о несчастном случае, который произошел в Риге, на перекрестке улиц Ханзас и Стрелниеку.

По предварительной информации, мужчина 1987 года рождения, возможно, из-за проблем со здоровьем потерял контроль над управлением автомобилем Volvo, сообщает портал Rus.TVNET.

В результате чего он выехал на тротуар, по которому в тот момент в сопровождении воспитателя шла группа воспитанников детсада.

По информации полиции, водитель въехал в группу детей, а потом врезался в стену здания. В ДТП пострадали трое детей, все они доставлены в больницу.

Представительница Служба Неотложной медицинской помощи Илзе Букша рассказала порталу TVNET, что пострадали дети в возрасте от 6 до 7 лет.

К счастью, полученные травмы не опасны для здоровья - у воспитанников детского сада констатировали сотрясение мозга, а у одного ребенка травму ноги.

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