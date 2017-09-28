Пожар на складах боеприпасов под Винницей: не было ни беспилотника, ни диверсантов

«Есть момент, который бы я хотел отметить: диверсионных групп, о которых говорит Facebook или другие, следствием с изучением материалов СБУ и других правоохранительных органов на территории области установлено не было, и данных об этом нет», - заявил Матиос на брифинге, который транслировал украинский телеканал «112 Украина».

Также, по словам Матиоса, следователи опровергли версию о деятельности беспилотных летательных аппаратов. «Следствием, которое работает, буквально начало работать через полтора часа после начала взрывов, данных о беспилотных летательных аппаратах не установлено», - заявил он.

Главный военный прокурор также сообщил, что в связи с происшествием никто не задержан: «Антитеррористические учения СБУ должны были проходить в Могилеве, и они фактически не начались. Никаких групп, о которых говорил советник министра обороны, ДРГ или тех, кого задержали или кто-то сбежал, - не было».

По словам Матиоса, следствию еще предстоит установить, что произошло. «Это ненадлежащее хранение, которое обеспечивалось техническими возможностями 1987 года выпуска… это ненадлежащее исполнение обязанностей охраной или это фактически диверсия, совершенная посторонними или лицами, которые имели доступ к территории складов. Все эти версии расследуются по одной методике», - рассказал главный военный прокурор. Он подчеркнул, что, как правило, подобные преступления очень сложно раскрываются, передает сайт украинской газеты «Сегодня».

В то же время он добавил, что, по предварительному мнению следствия, охрана базы на момент взрывов была недостаточной. Фактически арсенал охраняли несколько постов зенитного прикрытия и 17 работников военизированного подразделения охраны, сообщает УНИАН.

Также, по словам Матиоса, среди установленных следствием недостатков на базе - неработающая пожарная сигнализация и обеспечение охраны техническими средствами всего на 50%.

Арсенал в одной из частей охраняли нетрезвые офицеры

Он также сообщил, что в некой воинской части на территории Украины задержали двух пьяных офицеров, охранявших склад боеприпасов для ракет «Точка-У». «Хочу сказать одну вещь, которая, наверное, вызовет сенсацию. Вчера в одной из частей на территории Украины... военной прокуратурой и военной службой правопорядка были обнаружены на месте несения службы два старших офицера, которые находились в состоянии полного алкогольного опьянения. Они охраняли и обеспечивали охрану складов, на которых хранились реактивные выстрелы к ракетам дальнего действия „Точка-У“», - сообщил Матиос (цитата по УНИАН). В какой именно части произошел инцидент, он не уточнил.

Сообщение о взрывах боеприпасов на крупнейшем военном складе в Калиновке поступило 26 сентября в 21:50 по местному времени (совпадает с московским). Во время пожара, вспыхнувшего после взрывов, пострадали два человека. Из зоны возможного поражения эвакуировали около 30 тысяч человек.

Военная прокуратура Центрального региона Украины квалифицировала произошедшее на складе как диверсию. Было возбуждено уголовное дело.

Внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков заявил, что диверсия на надежно охраняемых складах была проведена с помощью беспилотного летательного аппарата. «Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунд начались разрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, так что да - похоже на беспилотник. И да, СБУ пыталась перехватить», - пояснил он.

Сотрудник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра заявил в Facebook, что это точно была диверсия. По его словам, еще с 25-го числа в Винницкой области под видом антитеррористических учений были проведены обыски и преследования диверсионных групп. Несмотря на то что основную массу диверсантов удалось задержать, одна группа смогла доставить взрывное устройство на беспилотнике.