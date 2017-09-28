Убийство отца двух детей в Норвегии: среди подозреваемых гражданин Эстонии

15 июня родственники нашли в Осло убитого 54-летнего мужчину. Мужчина из Турции уже давно проживал в Норвегии и у него также было норвежское гражданство. По данным издания Ilta-Sanomat, он был отцом двух детей, пишет Postimees.

Полиция в интересах следствия не сообщает способ убийства и его мотивы.

В убийстве подозревается 54-летний гражданин Финляндии и для задержания подозреваемого понадобилась помощь финской полиции.

25 июня был выдан орден на его арест и на следующий день подозреваемый был задержан в Хельсинки. В июле он был передан норвежским властям и с тех пор находится под стражей.

Второй убийца или подозреваемый в содействии убийству — гражданин Эстонии, этнический турок, который был задержан в Болгарии и передан властям Норвегии. Мужчине около 40 лет и он также находится под стражей.

По данным издания VG, мужчины прибыли в Норвегию незадолго до убийства и сразу после этого покинули страну. Полиция устанавливает точную причину приезда подозреваемых в Норвегию.

По сведениям полиции, подозреваемый были знакомы с жертвой. Оба подозреваемые отрицают свою вину.

Ilta-Sanomat пишет, что у подозреваемого гражданина Финляндии богатое криминальное прошлое. Суд Хельсинки приговорил его в 2011 году за хранение наркотических веществ и за перевоз контрабанды к восьми годам тюрьмы. Но он успел сбежать из страны, после чего был объявлен в мировой розыск. В 2013 году он был задержан в России и передан финским властям.