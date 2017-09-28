Мадисон осудил реформистов и центристов за противопоставление эстонцев и русских

"Разумеется, кампания Партии реформ в высшей степени нелепа, поскольку (реформисты) в ней пытаются присвоить себе роль единственно правильной эстонской партии и принизить русских", - написал Мадисон в опубликованном на своей странице в Facebook комментарии, который цитирует портал Rus.err.ee.

"В действительности, это факт, что Партия реформ и Центристская партия годами играли на циничном противопоставлении на эстонско-русской оси без реального желания по-настоящему интегрировать русскоязычных в эстонское общество. Хотя запугивание избирателей перед другими партиями в предвыборном клипе центристов отвратительно, подход Партии реформ из той же категории", - добавил Мадисон.

По словам политика, разделение избирателей на классы по национальности достойно осуждения.