Мужчина, предложивший эстонскому пограничнику взятку, отправлен в тюрьму

В качестве дополнительного наказания мужчина будет выслан из Эстонии с пятилетним запретом на въезд в страну.

Также он должен будет оплатить затраты на производство в размере 352 евро.

Согласно обвинению, 41-летний гражданин Молдавии 26 сентября в 10.40, пересекая границу Европейского союза на поезде Москва-Таллинн, направляясь из России в Эстонию, предложил во время проверки документов в пограничном пункте на улице Ваксали в Нарве эксперту по документам Идаской префектуры 100 евро, чтобы пограничник разрешил ему без всяких вопросов доехать до пункта назначения — Шенгенской зоны.

Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Софья Христофорова говорит, что люди должны знать, что за предложение взятки также предусмотрено наказание.