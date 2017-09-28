Перепалка переросла в потасовку

26 сентября в полицию поступило сообщение, что в квартире на улице Кестри в ходе совместного распития алкоголя произошла перепалка между знакомыми, которая переросла в потасовку, пишет Sakala.

В ходе потасовки ударили 41-летнего мужчину, которому медики оказали помощь на месте. Ударившего знакомого 36-летнего мужчину доставили на вытрезвление в арестную камеру.