Перепалка переросла в потасовку
28 сентября 2017 г., 15:41
Лыунаская окружная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с потасовкой в одной из квартир в Вильянди.
26 сентября в полицию поступило сообщение, что в квартире на улице Кестри в ходе совместного распития алкоголя произошла перепалка между знакомыми, которая переросла в потасовку, пишет Sakala.
В ходе потасовки ударили 41-летнего мужчину, которому медики оказали помощь на месте. Ударившего знакомого 36-летнего мужчину доставили на вытрезвление в арестную камеру.