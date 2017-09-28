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Перепалка переросла в потасовку

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Лыунаская окружная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с потасовкой в одной из квартир в Вильянди.

26 сентября в полицию поступило сообщение, что в квартире на улице Кестри в ходе совместного распития алкоголя произошла перепалка между знакомыми, которая переросла в потасовку, пишет Sakala.

В ходе потасовки ударили 41-летнего мужчину, которому медики оказали помощь на месте. Ударившего знакомого 36-летнего мужчину доставили на вытрезвление в арестную камеру.

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