ВОЗ: каждая вторая женщина, решившаяся на аборт, подвергает свою жизнь опасности

По его данным, большинство небезопасных абортов - 97% (24,3 млн) - совершаются в развивающихся странах (в таких регионах, как Африка, Азия и Латинская Америка), сообщает портал Newsru.com.

При этом соотношение небезопасных и опасных процедур здесь практически один к одному (49,5%). В развитых странах доля небезопасных абортов значительно ниже - всего примерно один к девяти (12,5%).

Наибольшее число безопасных абортов (почти 90%) зафиксировано в 57 странах, где аборты законодательно разрешены. Между тем в 62 странах, где эта медицинская услуга полностью или частично запрещена, безопасными были признаны менее четверти процедур по прерыванию беременности.