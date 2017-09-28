ВОЗ: каждая вторая женщина, решившаяся на аборт, подвергает свою жизнь опасности

В мире ежегодно совершается не менее 55,7 млн абортов, почти половина из которых (25,1 млн) проводится небезопасным способом - подпольно, с использованием инвазивных или "народных" средств. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Институтом Гуттмахера в Нью-Йорке, сообщает журнал The Lancet.
По его данным, большинство небезопасных абортов - 97% (24,3 млн) - совершаются в развивающихся странах (в таких регионах, как Африка, Азия и Латинская Америка), сообщает портал Newsru.com.
При этом соотношение небезопасных и опасных процедур здесь практически один к одному (49,5%). В развитых странах доля небезопасных абортов значительно ниже - всего примерно один к девяти (12,5%).
Наибольшее число безопасных абортов (почти 90%) зафиксировано в 57 странах, где аборты законодательно разрешены. Между тем в 62 странах, где эта медицинская услуга полностью или частично запрещена, безопасными были признаны менее четверти процедур по прерыванию беременности.
Также исследователи установили, что ежегодно в результате подпольных абортов умирает около 47 тыс. женщин. Как передает Trust.org, это почти 13% материнской смертности во всем мире.