Бюджет-2018: власть покупает голоса избирателей за их же деньги?

Комментирует депутат Андрес Аммас (Свободная партия):

«Бюджет будущего года составлен с учетом предвыборных обещаний коалиции, а не в расчете на стабильное развитие Эстонии. Ратаса и его правительство словно ведут болотные огоньки – коалиция считает, что, подкупив избирателя, можно победить на выборах 2019 года. Я уверен, что это заблуждение: эстонский народ скорее уважает бережливость и государственный ум.

Свободная партия не считает, что в финансовой политике обязательно соблюдать реформистские догмы. В условиях низкой инфляции и небольших ставок кредиты могут иметь смысл, пусть они и выводят бюджет из равновесия. Однако государство должно поступать разумно. Любое решение о кредите должно подкрепляться общественно полезными инвестициями, такие решения следует принимать при широком вовлечении общественности, а не для реализации политической программы конкретной партии».

Аммасу вторит Мартин Хельме (EKRE):

«Столь благоприятных условий для составления бюджета, как у нынешнего правительства, в Эстонии до сих пор почти и не бывало. Экономика растет стремительно, а с ней - и налоговые поступления. Можно всем дать больше денег и купить популярность. Тем печальнее то, что на таком прекрасном фоне правительство не пожелало сохранить бюджет в равновесии и составило его с дефицитом. Я не принципиальный противник дефицита бюджета, однако сейчас дефицит не обоснован ничем, кроме желания купить голоса налогоплательщиков за их же деньги.

На деле благоприятное время нужно использовать для того, чтобы уменьшить налоги и дать Эстонии экономическое преимущество. Повышение акцизов на газ, алкоголь, электричество, топливо уменьшило нашу конкурентоспособность по сравнению с нашими соседями. В то время, как у европейской и мировой экономики дела идут хорошо, мы ничего не замечаем, но когда зарубежные рынки начнет лихорадить, мы быстро поймем, что наш экспорт неконкурентоспособен по сравнении с латвийским или польским. По нам сразу ударит снижение доходов от экспорта, вырастет безработица, упадут налоговые поступления.

Сейчас правительство должно уменьшить налоговую нагрузку так, как это допустимо в условиях тучного бюджета. Когда в начале следующего десятилетия приток евроденег кончится и начнется новое охлаждение экономики, а с другой стороны вследствие старения населения станет меньше рабочей силы, подобные рычаги для поддержания темпов экономического роста использовать станет сложнее. Правительство упускает возможность вывести эстонскую экономику на новый уровень».