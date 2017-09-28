Осел принял дорогой автомобиль за морковь и погрыз его

Год назад водитель McLaren припарковал машину возле загона с ослом и ушел. Пока его не было, животное принялось кусать автомобиль. В полиции предположили, что оно приняло оранжевый McLaren за гигантскую морковь, сообщает портал Lenta.ru.

Mandatory Credit / Hit Radio FFH/AP

Когда владелец машины вернулся, он обнаружил, что осел испортил деталь из углеродного волокна и повредил краску на задней части машины. Хозяин животного отказался платить за ремонт и посоветовал лучше выбирать место для парковки. Теперь водитель пытается через суд получить с него 5000 евро.