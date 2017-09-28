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Осел принял дорогой автомобиль за морковь и погрыз его

Rus.Postimees.ee
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McLaren. | ФОТО: BORIS ROESSLER/AFP

В немецком городе Гисен, земля Гессен, владелец спортивного автомобиля McLaren подал в суд на хозяина осла после того, как животное погрызло его дорогостоящий автомобиль. Об этом сообщает Associated Press.

Год назад водитель McLaren припарковал машину возле загона с ослом и ушел. Пока его не было, животное принялось кусать автомобиль. В полиции предположили, что оно приняло оранжевый McLaren за гигантскую морковь, сообщает портал Lenta.ru.

Mandatory Credit / Hit Radio FFH/AP

Когда владелец машины вернулся, он обнаружил, что осел испортил деталь из углеродного волокна и повредил краску на задней части машины. Хозяин животного отказался платить за ремонт и посоветовал лучше выбирать место для парковки. Теперь водитель пытается через суд получить с него 5000 евро.

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