Русских хакеров уличили в помощи сайту о референдуме в Каталонии

Как утверждает издание, на видео снято печатное устройство, изготавливающее бюллетени для голосования, которые будут использоваться на референдуме в воскресенье, 1 октября. "Никто не знает, где это", - прокомментировал видео член Национальной ассамблеи Каталонии, когда его спросили о местонахождении устройства, передает Newsru.com.

Полиция изъяла бюллетени и другие вещи, которые предназначались для голосования. Сторонники референдума обменивались инструкциями и информацией о голосовании через WhatsApp и другие мессенджеры.

В среду каталонская полиция предупредила о возможности общественных беспорядков после того, как власти Испании распорядились опечатать избирательные участки, чтобы предотвратить проведение референдума.

Полиция Барселоны опечатала склад с урнами для голосования, передает Би-би-си. Источники в Гражданской гвардии предупредили, что полиция остановит любого, кто попытается перетащить урны в другое место.

Испания развертывает подкрепление из тысяч дополнительных полицейских в этом регионе. Было конфисковано около 10 млн бюллетеней. Президент генералитета Каталонии Карлес Пучдемон сообщил в Twitter, что каталонцы могут проголосовать с помощью специального приложения.

Мэр Барселоны Ада Колау накануне на страницах The Guardian обратилась к Европейской комиссии с просьбой выступить посредником в противостоянии между Каталонией и Мадридом. Она также обвинила испанские власти в том, что они позволили давней проблеме перерасти из внутреннего спора в европейский конфликт.

Русских хакеров уличили в помощи сайту о референдуме

Газета El Pais со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании сообщила, что хакеры из России помогают властям Каталонии поддерживать сайт о референдуме. Домен запущен с территории России и Центральной Азии. В Гражданской гвардии эту информацию ТАСС комментировать отказались.

Гражданская гвардия закрыла уже более 140 сайтов о плебисците. После закрытия первого официального сайта каталонские власти создали два новых из Великобритании и Люксембурга, тоже впоследствии закрытых по решению суда. Тогда хакеры, работающие на региональное руководство, клонировали интернет-страницу и активировали новые адреса в Европе.

Процесс закрытия страницы за рубежом является длительным, поскольку требует отправления судебного приказа в полицию другой страны, которая сначала должна его оценить.

Выявить хакера, работающего с территории ЕС, для властей пиренейского королевства проще. В свою очередь, между Россией и Евросоюзом нет соглашений в области цифрового законодательства.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% ее жителей, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, референдум 1 октября 60% каталонцев считают нелегитимным.

C 20 сентября в Каталонии начались обыски и задержания чиновников, поддерживающих намеченный на 1 октября референдум. Акции против запрета испанских властей на проведение в Каталонии референдума о независимости прошли 21 сентября в десятках испанских городов.

Самый крупный митинг состоялся в Барселоне. В нем, по данным газеты Vanguardia, участвовало до 40 тысяч человек. Манифестанты собрались в центре города с самого утра, скандировали "Мы проголосуем!" и держали в руках плакаты с надписью "Пусть это видит вся Европа!". Тысячи протестующих остались на улицах и после наступления темноты.

Всего же в течение среды протестные акции состоялись более чем в 40 испанских городах, среди которых Валенсия, Сарагоса, Сантьяго-де-Компостела, города Каталонии - Таррагона, Жирона и Страны Басков - Овьедо, Вальядолид, Касерес.

6 сентября парламент Каталонии одобрил Закон о референдуме, который, с точки зрения Мадрида, является незаконным. Власти страны обжаловали решения властей Каталонии в Конституционном суде, который приостановил действие принятого парламентом Каталонии закона.