МуПо предупреждает: агрессивные торговцы вновь беспокоят жителей Таллинна

Сообщения поступили о мошенниках, орудующих на парковках Selver в Мериметса и торговых центров Хааберсти. «Как только водитель открывает багажник, чтобы положить туда покупки, торговец кидает свой полный пакет в машину. После этого появляется компания, которая начинает требовать от человека деньги. Мол, раз товар находится в его багажнике, он должен за него платить! Вот такая у них схема поведения, - рассказал позвонивший в МуПо человек. - Наглое вымогательство. Я сам быстро выхватил пакет с кастрюлями из багажника и выбросил его на дорогу. Услышал громкую брань в свою сторону, но не стал с ними долго беседовать. Сразу уехал».

Второй случай произошел в очереди, когда к покупателю подошел продавец кастрюль и поведал, что торопится на самолет, а товар остался, поэтому он может его продать за полцены. Когда гипотетический покупатель достал фотоаппарат, чтобы снять торговца вместе с его группой поддержки, те, бормоча проклятья, быстро покинули магазин.

В соцсетях распространяются сообщения о подобных случаях и в других городах Эстонии. Например, в понедельник навязчивые торговцы были замечены в волости Лейси, где рассказывали слезливую историю о том, что собирают деньги на билет на самолет, поэтому продают кастрюли и сковородки. Женщина, мужчина и ребенок со смуглой кожей говорили на русском языке и передвигались на темном автомобиле Opel.

В основном жертвами подобных торговцев становятся пожилые люди, которые легко запугать.

Последний раз массовое появление торговцев кастрюлями в Эстонии было два года назад.