Политики EKRE будут встречать Ангелу Меркель свистом

В пятницу, 29 сентября, в 11.00 Эстонская консервативная народная партия (EKRE) проведет пикет возле Котла культуры в связи с визитом в Таллинн канцлера Германии Ангелы Меркель.
«Вероятно, прибывающая на саммит еврократов повивальная бабка мультикультурности Ангела Меркель потребует, чтобы Эстония приняла еще больше иммигрантов, чем прежде», - сказал вице-председатель EKRE Мартин Хельме.
«На пикете мы планируем ясно и громко заявить политикам ЕС и нашего государства, что квота Эстонии по-прежнему равна нулю, и мы не согласимся с политикой открытых дверей. Не должно сложиться впечатление, будто наш народ согласен с политикой Меркель. Мы не можем позволить Юри Ратасу или Андресу Анвельту уступить Меркель хоть в чем-нибудь», - добавил он.
Среди прочих на пикете выступят Мартин Хельме, Урмас Эспенберг, Анти Пооламетс, Индрек Сярг и Георг Кирсберг.