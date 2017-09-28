Политики EKRE будут встречать Ангелу Меркель свистом

«Вероятно, прибывающая на саммит еврократов повивальная бабка мультикультурности Ангела Меркель потребует, чтобы Эстония приняла еще больше иммигрантов, чем прежде», - сказал вице-председатель EKRE Мартин Хельме.

«На пикете мы планируем ясно и громко заявить политикам ЕС и нашего государства, что квота Эстонии по-прежнему равна нулю, и мы не согласимся с политикой открытых дверей. Не должно сложиться впечатление, будто наш народ согласен с политикой Меркель. Мы не можем позволить Юри Ратасу или Андресу Анвельту уступить Меркель хоть в чем-нибудь», - добавил он.

Среди прочих на пикете выступят Мартин Хельме, Урмас Эспенберг, Анти Пооламетс, Индрек Сярг и Георг Кирсберг.