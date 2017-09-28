Право бесплатного проезда на уездных автобусных линиях получат все пассажиры

Об этом BNS сообщил в четверг советник Министерства экономики и коммуникаций по прессе Михкель Лойде. По его словам, вступающее с июля следующего года право бесплатного проезда касается только автобусных линий, соединяющих уезды с соседними уездами и осуществляющих перевозки на основании договоров о публичном обслуживании.

Право бесплатного проезда не распространяется на поездки в поездах и на коммерческих автобусных линиях.

«Право бесплатного проезда распространяется на всех лиц, вне зависимости от прописки, гражданства и так далее», - отметил Лойде, добавив, что свое право пассажиры должны при входе в автобус обязательно валидировать.

В проекте госбюджета 2018 года правительство предлагает повысить дотации автобусным линиям с 21,9 млн до 34,8 млн евро, чтобы обеспечить пассажирам бесплатный проезд на автобусных уездных линиях с 1 июля 2018 года.