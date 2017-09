Видео: Месси упал и исполнил финт сидя

На 59-й минуте встречи Месси оказался на газоне после столкновения с игроком португальской команды и попробовал перебросить мяч через себя. Оппонент разгадал его намерение и совершил перехват.

Матч завершился победой «Барселоны» со счетом 1:0. Единственный мяч был забит на 49-й минуте — автоголом отметился защитник «Спортинга» Себастьян Коатес.

Lol, just look at Messi.



