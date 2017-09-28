Видео: Месси упал и исполнил финт сидя
28 сентября 2017 г., 16:52
Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси во время матча группового этапа Лиги чемпионов с португальским «Спортингом» упал и попытался обыграть соперника сидя. Видео появилось в Twitter-аккаунте Az, передает «Лента.ру».
На 59-й минуте встречи Месси оказался на газоне после столкновения с игроком португальской команды и попробовал перебросить мяч через себя. Оппонент разгадал его намерение и совершил перехват.
Матч завершился победой «Барселоны» со счетом 1:0. Единственный мяч был забит на 49-й минуте — автоголом отметился защитник «Спортинга» Себастьян Коатес.
Lol, just look at Messi.— Az. (@AzeemA_) September 27, 2017
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