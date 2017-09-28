Полиция начала четыре делопроизводства в связи с политической рекламой

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что по состоянию на четверг поступило 106 сигналов, касающихся предвыборной внешней рекламы. Полиция проверяет все поступающие сообщения, на основании выявленных нарушений составлено 15 предписаний.

Возбуждено четыре делопроизводства по административным нарушениям.

По словам пресс-секретаря полиции, содержание сообщений и обращений разное и все нельзя рассматривать как нарушения. К тому же по поводу одной и той же рекламы может поступить несколько сигналов.

Больше всего вопросов вызывает реклама, размещенная на транспортных средствах, поскольку такой вид рекламы в определенной мере разрешен.