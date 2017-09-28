Видео: грузовик оторвал кроссоверу Tesla дверь, открывшуюся автоматически

Инцидент произошел в австралийском Сиднее с электрокаром Tesla Model X 90D, принадлежащим местному ветеринару Сэму Ковачу, сообщает РБК.

Ветеринар выбежал из клиники и увидел оторванную дверь электрического кроссовера, кожа и пластиковые элементы которой разлетелись по всей улице.

Испуганный водитель грузовика подумал, что он проезжал мимо Tesla в тот момент, когда из нее вылезал человек. Таким образом, он решил, что убил водителя электрокара.