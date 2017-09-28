Выручка Эстонии от продажи эмиссионных квот составила более 23,5 млн евро

Не менее половины выручки следует использовать для финансирования проектов в области экологии, сообщило Министерство окружающей среды.

Около 24,5 млн евро поступившей за период 2014-2017 выручки от продажи эмиссионных квот будет выделено на реконструкцию зданий публичного сектора для повышения их энергоэффективности и снижения затрат на эксплуатацию. На эти средства приведут в порядок детские сады и здания учреждений призрения. Проекты стартовали этим летом, их планируется завершить к концу 2019 года.

Кроме того, в 2016 году были выделены средства в поддержку инновационных решений стартапов. Посредством НКО Prototron государство поддержало фирмы ShipitWise, Hepta Group Energy и Themo при разработке прототипов.

В 2016 году Министерство окружающей среды перевело 200 000 евро в Зеленый климатический фонд ООН, предназначенный для финансирования снижения изменений климата и адаптации к ним в развивающихся странах.

Сейчас министерство составляет постановление, которое позволит объявить конкурс по поиску партнеров по сотрудничеству, которые проводили бы в развивающихся странах проекты по снижению изменений климата и адаптации к ним.

Единая система продажи эмиссионных квот ЕС заработала в 2013 году, за четыре года выручка Эстонии составила более 70 млн евро. Большая часть выручки используется внутри страны, но часть выделяют в поддержку проектов в области климата в развивающихся странах, поскольку они наиболее уязвимы перед неблагоприятными последствиями изменений климата.