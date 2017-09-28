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Трагедия в Латвии: врачам не удалось спасти 11-летнего мальчика, который упал с велосипеда в скейт-парке

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

В понедельник вечером небольшой городок Рауна в Видземе потрясла шокирующая новость - в местном скейт-парке получил серьезные травмы 11-летний мальчик. Медики реанимировали его на протяжении 3 часов.

Как отмечают местные жители, он упал с велосипеда, получил многочисленные переломы, в том числе и перелом костей черепа. На месте ЧП находились три бригады Скорой помощи, которые боролись за жизнь ребенка, сообщает Rus.TVNET.

Он был реанимирован и доставлен в Ригу. К сожалению, утром в среду пришла печальная новость, что ребенок умер.

Местные жители отмечают, что парк находится в ужасном состоянии, все поломано, покрытие в дырках. По словам свидетелей, мальчик катался без шлема, что, возможно, могло бы снизить объем полученных травм.

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