Трагедия в Латвии: врачам не удалось спасти 11-летнего мальчика, который упал с велосипеда в скейт-парке

Как отмечают местные жители, он упал с велосипеда, получил многочисленные переломы, в том числе и перелом костей черепа. На месте ЧП находились три бригады Скорой помощи, которые боролись за жизнь ребенка, сообщает Rus.TVNET.

Он был реанимирован и доставлен в Ригу. К сожалению, утром в среду пришла печальная новость, что ребенок умер.

Местные жители отмечают, что парк находится в ужасном состоянии, все поломано, покрытие в дырках. По словам свидетелей, мальчик катался без шлема, что, возможно, могло бы снизить объем полученных травм.