Таллинн планирует купить новые трамваи общей стоимостью 19 млн евро

"В 2015-2016 годах в Таллинн прибыли 20 новых трамваев CAF Urbos, которые сегодня обслуживают все линии и хорошо были приняты горожанами, - сказал председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS Энно Тамм. - Сейчас пора перейти на следующий этап, в связи с чем мы начали подготовку к новому трамвайному тендеру".

"Мы бы хотели объявить тендер к концу этого или к началу следующего года, потому что заказ новых трамваев - длительный процесс. Трамваи прибудут через два года после объявления тендера".

По словам Тамма, в планах в блищайшее время удлинить трамвайные пути в порт, новые трамваи будут обслуживать именно эту линию. В то же время Тамм отметил, что если предприятие купит больше трамваев, их можно будет распределить и на другие линии.

Стоимость нового трамвая, по словам Тамма, составит примерно 2,4 млн евро, таким образом, восемь трамваев обойдутся примерно в 19,2 млн евро. "Трамваи CAF стоили 2,2 млн евро, но сейчас все подорожало", - отметил Тамм. Максимально покупка 28 трамваев обойдется в 67,2 млн евро.

"Мы хотим, чтобы в длину новые трамваи были 27-33 м, а в ширину - до 2,3 м. Рабочая скорость трамвая будет до 50 км/ч, а максимальная скорость - до 70 км/ч", - сказал директор трамвайной службы Tallinna Linnatranspordi AS Андрес Вяэн.

С помощью нового тендера планируется сразу приобрести восемь новых трамваев и заключить опцион на приобретение еще по меньшей мере 20 трамваев.

Предыдущий тендер был объявлен в июне 2012 года, первый трамвай доставили в Эстонию в декабре 2014 года, а оставшиеся трамваи прибыли в Таллинн в течение следующих двух лет.