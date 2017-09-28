Опасные игры: подростки в Эстонии изготавливают бомбочки и взрывают их в людных местах

Молодежный полицейский Пярнуского отделения Мерике Тедер говорит, что интерес к опасному занятию в первую очередь возник у небольшого круга молодых людей, которые по примеру сверстников из Пярну попробовали сделать бомбочки.

«Сейчас сложилась такая ситуация, что наблюдавшие за первым испытанием бомбочек, захотели уже сами попробовать сделать их из Torusiil и из зрителей они превратились в изготовителей», - сообщает Тедер в соцсетях.

По словам Тедер, взрывы бомбочек, которые нарушают общественный порядок и приводят к беспорядкам, уже были слышны в местном скейт-парке, на игровой площадке и возле горуправы.

«Самое страшное в этой ситуации, что изготовители бомб, по имеющимся данным, - ученики 1-9 классов, у которых еще нет понимания опасности и нет навыков уберечь себя от возможных повреждений и последствий», - говорит Тедер.

По словам молодежного полицейского, изготовление бомбочек пользуется популярностью как среди мальчиков, так и среди девочек.

«Слышали о случаях, когда бомбы из Torusiil кидали в сторону людей, чтобы их напугать. Такое увлечение среди молодежи рано или поздно приведет к нанесению вреда здоровью. В лучшем случае своими самодельными бомбочками они вызовут только взрыв, в худшем пострадают пальцы или зрение детей», - предупреждает Тедер.

Полиция советует родителям обратить внимание, как их дети проводят свободное время и куда тратят карманные деньги, поскольку для изготовления бомбочек нужно приобрести средство Torusiil и фольгу.

По словам Тедер, с распространением опасной игры участились и случаи мелких краж, когда молодежь выносит из магазина необходимые для изготовления бомбочек товары.

Для решения возникшей проблемы полиция сотрудничает с саперами и школой.