Протоиерей Чаплин рассказал, как Хью Хефнер горит в аду

"Журнал и его реклама пропагандируют блуд. Его идеология идет вразрез с теми идеалами, которые нам сегодня нужны, - это целомудрие, супружеская верность", - заявил священнослужитель в комментарии Ura.ru. Пользуясь случаем, Чаплин предложил избавиться от присутствия журнала в России, как и от любых форм субкультуры, которые романтизируют блуд, передает Newsru.com.

Также протоиерей выразил уверенность в том, что Хефнер находится в аду. "После смерти Хефнер попал в ад, потому что он никогда не знал истинной христианской веры. Все, кто не имеет этой веры, оказываются вне царствия Божия, их судьба совершенно однозначна", - уточнил священник, не раскрывая источник инсайдерской информации.

Напомним, Хью Хефнер, который ушел из жизни в 91 год, позиционировал себя как убежденного атеиста. "Религия это миф, существующий для того, чтобы помочь нам объяснять процессы и явления, которые с научной точки зрения человечество пока объяснить не в состоянии. Первобытные люди использовали для этого астрономические и природные явления, современные - веру в Бога", - говорил в интервью человек, сделавший секс новой религией.

В четверг, 28 сентября, компания Playboy Enterprise опубликовала официальное сообщение о кончине основателя журнала Playboy. "Хью М. Хефнер, икона Америки, представивший журнал Playboy миру в 1953 году и превративший компанию в один из самых узнаваемых американских мировых брендов в истории, мирно ушел из жизни сегодня", - говорится в сообщении.

Живой легенде удалось уйти из жизни по естественным причинам в окружении родных. В 1992 году он оплатил для себя возможность быть захороненным рядом с Мэрилин Монро.

Хью Марстон Хефнер родился 9 апреля 1926 года в Чикаго. После армии окончил психологический факультет Университета Иллинойса в Урбане-Шампэйн. Идея издавать журнал для мужчин появилась у него еще в студенческие годы, тогда же он увлекся издательским делом. Хефнер подрабатывал редактором журнала Shaft, рисовал карикатуры для журналов. Позже работал в рекламном отделе журнала Esquire, откуда уволился из-за отказа в повышении зарплаты.

В декабре 1953 года вышел первый выпуск основанного Хефнером журнала Playboy с Мэрилин Монро на обложке тиражом 70 тыс. экземпляров. Хью Хефнер сомневался в успешности журнала и даже решил не ставить на него номер. Однако только за первую неделю было продано три четверти тиража.

За годы существования журнала для издания позировали такие известные актрисы и модели, как Элизабет Тейлор, Синди Кроуфорд, Анна Николь Смит, Дженни Маккарти, Наоми Кэмпбелл, Шерон Стоун.

В журнале публиковались произведения Джона Апдайка, Курта Воннегута и Тома Клэнси, среди интервьюируемых были Деннис Родман, Томми Хилфигер, Кевин Спейси, Джон Траволта и Билл Гейтс.

В ноябре 1972 года было продано рекордное число экземпляров Playboy - более 7 млн. В настоящее время этот показатель составляет около 700 тыс. Большую долю выручки Playboy получает от продажи и лицензирования своей брендовой продукции - нижнего белья, духов, ювелирных украшений и средств по уходу за телом. Журнал издается и в России. Его русская версия выходит с 1995 года.