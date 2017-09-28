Что это было? Ратас сделал Херкелю неожиданное предложение

Андрес Херкель задал вопрос об исключенных из Центристской партии накануне муниципальных выборов членах. «Мне кажется, что вы, господин Херкель, очень хотите сделать Центристскую партию лучше», - заявил Ратас и предложил члену Свободной партии вступить в ряды центристов.

По словам спикера Рийгикогу Эйки Нестора, иногда на инфочасе Рийгикогу можно услышать более острые, смешные или ироничные высказывания, чем обычно слышишь от политиков. Он отметил, что предложение Ратаса, конечно же, было шуткой.