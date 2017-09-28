Что это было? Ратас сделал Херкелю неожиданное предложение
28 сентября 2017 г., 18:34
На вчерашнем инфочасе Рийгикогу премьер-министр страны Юри Ратас пошутил, отвечая на вопрос члена Свободной партии Андреса Херкеля, и сделал ему неожиданное предложение – позвал в Центристскую партию, пишет Postimees.ee.
Андрес Херкель задал вопрос об исключенных из Центристской партии накануне муниципальных выборов членах. «Мне кажется, что вы, господин Херкель, очень хотите сделать Центристскую партию лучше», - заявил Ратас и предложил члену Свободной партии вступить в ряды центристов.
По словам спикера Рийгикогу Эйки Нестора, иногда на инфочасе Рийгикогу можно услышать более острые, смешные или ироничные высказывания, чем обычно слышишь от политиков. Он отметил, что предложение Ратаса, конечно же, было шуткой.