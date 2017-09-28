Европейские лидеры обсудят в Таллинне цифровое будущее ЕС

Это первый саммит в истории ЕС, полностью посвященный вопросам дигитализации, в котором принимают участие главы 25 государств и правительств. В нем нашла отражение назревшая для ЕС и его членов острая необходимость понять, какие вопросы являются наиболее значимыми для того, чтобы Европа могла стать фрагманом цифровой экономики в 2025 году. Быстрые технологические инновации и дигитализация, в стороне от которых не остается ни одна сфера промышленности или жизни, ни одна страна, создают новые возможности и бросают новые вызовы, отвечать на которые необходимо на высшем правительственном уровне.

«Можно сказать, что у нас происходит цифровая революция. Каждый может воспользоваться ее плодами: публичный сектор и предприятия, но в первую очередь – люди, наши дети. Если мы сможем принять правильные решения, цифровое общество будет означать многомиллиардный экономический рост, миллионы новых рабочих мест, гибкий рабочий график и лучший баланс между профессиональной и семейной жизнью», - сказал премьер-министр Юри Ратас, который будет модерировать дискуссии в рамках саммита.

«Все более стремительное развитие технологии уже заметно изменило нашу жизнь, однако Европейский союз пока не успевает идти в ногу с новыми веяниями. Уже сегодня мы наблюдаем, как центры притяжения цифрового развития формируются за пределами Европы. Из 20 крупнейших интернет-платформ ни одна не родилась в Европе, большинство стартапов предпочитают развиваться в Силиконовой Долине. Если мы не хотим, чтобы Европа стала мировой окраиной, нам нужно принимать осознанные и дальновидные решения для создания привлекательной для цифрового развития среды», - заявил директор Госканцелярии по европейским делам Клен Яэратс.

Обсуждение сфокусируется на таких темах, как безопасность, развитие услуг публичного сектора, создание необходимой инфраструктуры, которая поможет бизнесу и предприятиям быть конкурентоспособными в глобальном масштабе. Благополучие европейских граждан ставится во главу угла каждой политики, чтобы никто не остался за бортом гонки во имя более интеллектуальной, дигитализированной и инновационной Европы. Дискуссия затронет вопрос, как помочь людям привыкнуть к необходимости учиться на протяжении всей жизни и как повысить уровень цифровой грамотности.

Первое рабочее заседание будет посвящено будущему управления, лидеры ЕС обсудят роль Европейского Союза и национальных правительств в построении доверия и безопасности - основных предпосылок для развития цифровой Европы. Второе заседание лидеры ЕС посвятят будущему экономики и общества, они рассмотрят инфраструктурные, связанные с развитием рынка и социальные вопросы, решение которых необходимо для существования гибкой и конкурентоспособной Европы.

Чтобы подкрепить дискуссию фактами, оба заседания начнутся с выступления ведущих экспертов в заявленных областях. Первую сессию откроет выступление Ярно Лимнелла, профессора кибербезопасности из университета Аалто. Второе заселание начнется с видеообращения исполнительных руководителей крупных европейских фирм, за которым последует выступление председателя, директора и старшего партнера исследовательской организации Глобального института Маккинзи Джеймса Мэньяка.

Таллиннский цифровой саммит был организован в сотрудничестве с председателем Европейского совета и председателем Европейской комиссии. Он станет кульминацией председательства Эстонии в Совете Европейского союза, которое продлится до конца года.

Более детальную программу и дополнительные материалы можно получить на домашней странице Tallinn Digital Summit webpage.