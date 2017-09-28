Жуткий случай в России: мужчина зарубил топором мать, сестру и годовалую племянницу

В настоящее время 27-летний подозреваемый задержан, сообщает портал Newsru.com со ссылкой на официальный сайт областного управления СК РФ.

Расследование началось после того, как 27 сентября в правоохранительные органы обратился глава Санкинской сельской администрации. Он первым оказался на месте происшествия, потушил возгорание в жилой комнате частного дома в поселке Санкино, а затем обнаружил в помещении тела убитых женщин. Погибшим взрослым исполнилось 49 и 25 лет, а девочке - один год.

По словам чиновника, он решил проведать семью после того, как встретил сына старшей из погибших женщин, у которого был странный вид - мужчина был пьян, а его одежда испачкана кровью.

"Решив проверить, что у них случилось, глава сельской администрации прибыл в указанный дом и стал первым очевидцем произошедшей трагедии", - говорится в пресс-релизе.

Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам на территории поселка Санкино.

Сотрудники отдела СК РФ по городу Алапаевск возбудили уголовное дело по п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего"). На место происшествия выезжала усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли не только сотрудники территориального следственного отдела, но и следователи по особо важным делам и следователи-криминалисты регионального управления СК РФ. Работу следователей координировало руководство ведомства.

Для определения точной причины смерти потерпевших назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы, также назначена молекулярно-генетическая судебная экспертиза. Решается вопрос о назначении подозреваемому судебной психолого-психиатрической экспертизы.

"В самое ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Также решается вопрос о предъявлении задержанному соответствующего обвинения", - добавили в следственном ведомстве.

Следователи пообещали "самым тщательным образом выяснить причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления, с целью последующего принятия мер профилактического характера и недопущения впредь подобных трагедий".

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