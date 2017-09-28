И смех и грех: водитель придумал оригинальный способ заставить салон машины благоухать (фото)
28 сентября 2017 г., 19:22
В социальной сети Facebook в группе «EZ-дуны!» появилась фотография автомобиля, в котором находчивый водитель использует вместо обычного освежителя воздуха для машин, освежитель воздуха для туалета.
«Гениально», - лаконично подписал сообщение пользователь, который разместил его в сообществе. Где именно была запечатлена данная картина, в сообщении не указывается. А как вам идея?
Сообщение можно посмотреть здесь.
/ скриншот