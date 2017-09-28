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И смех и грех: водитель придумал оригинальный способ заставить салон машины благоухать (фото)

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

В социальной сети Facebook в группе «EZ-дуны!» появилась фотография автомобиля, в котором находчивый водитель использует вместо обычного освежителя воздуха для машин, освежитель воздуха для туалета.

«Гениально», - лаконично подписал сообщение пользователь, который разместил его в сообществе. Где именно была запечатлена данная картина, в сообщении не указывается. А как вам идея?

Сообщение можно посмотреть здесь.

/ скриншот

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