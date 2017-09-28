ИГ объявило о захвате в плен двух российских военных: в России это опровергают

По информации СМИ, российские солдаты были захвачены в плен во время боев неподалеку от города аль-Шола, расположенном на пути из Дейр-эз-Зора в город Эс-Сухне в районе Пальмиры. Оба этих города на протяжении долгого времени удерживались террористами ИГ до того, как их удалось отбить сирийской правительственной армии, сообщает Newsru.com.

Как стало известно журналистам, боевики начали свое контрнаступление, взворвав три автомобиля, начиненные взрывчаткой, тем самым прорвав защитные ряды сирийских войск. Помимо двух российских военнослужащих террористам также удалось захватить одного сирийского солдата. Кроме того, сообщается о 33 погибших со стороны сирийской правительственной армии.

Тем временем в Минобороны РФ опровергли сообщения о захвате в плен российских военнослужащих в Сирии. "Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих Вооруженных сил РФ в провинции Дэйр-эз-Зор или в других районах Сирии не было", - подчеркнул представитель российской авиабазы "Хмеймим" (цитата по "Интерфакс").

Собеседник агентства также подчеркнул, что "все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской республике, живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению".