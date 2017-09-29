Мафиози с эстонскими корнями: кого задержали в Испании?

Во вторник национальная гвардия Испании в ходе операции против российской мафии задержала в числе прочих лидера Солнцевской группировки, Арнольда Тамма, имеющего эстонские корни.

Всего в ходе операции были задержаны 11 человек, которые были связаны с преступными организациями России, в их числе оказались президент футбольного клуба Marbella FC Александр Гринберг и один из руководителей Солнцевской ОПГ Арнольд Тамм, написала газета El Mundo.

Национальная гвардия провела облаву, в ходе которой на муниципальном стадионе Марбельи и в четырех фирмах, находящиеся в разных местах Коста дель Соля, прошли обыски. Солнцевскую мафию обвиняют в отмывании в Испании денег, заработанных незаконной деятельностью.

Кто же такой Арнольд Тамм (Спиваковский), которого в преступном мире зовут просто Арноша? Он родился в семье главного редактора издательства «Советский писатель» Арнольда Тамма-старшего и учительницы Дины Тамм 7 июля 1967 года. По данным русскоязычной Wikipedia, Тамм закончил Московскую государственную юридическую академию, а в 2005 году стал кандидатом юридических наук. В тот же год Тамм получил и диплом по специальности – бизнесуправление. По некоторым данным, сейчас он носит фамилию жены – Спиваковский.

В начале 2000-х Тамм работал заместителем генерального директора таможенного терминала. Отсюда он шагнул в гостиничный бизнес и в 2005 году его выбрали председателем совета и генеральным директором крупнейшего в России гостиничного комплекса «Космос». Начиная с 2013 года, Тамм какое-то время управлял советом директоров акционерного общества «Интурист». Речь идет об управлявшим туристическим сектором в Советском Союзе наследнике того самого «Интуриста».

Тамм занимался даже политикой. А именно в середине 2000-х он работал советником генерального секретаря союза Россия-Белоруссия Павла Бородина.

Что касается семейной жизни, то в начале 2000-х он был в близких отношениях с певицей Лолитой, а в желтой прессе даже писали об их коротком браке. И все же их жизненные пути разошлись. Также Тамм был связан с Ириной Аллегровой. От первого брака у Тамма есть сын и дочь.

Но в бизнес-деятельности больше всего говорят о связи Тамма с Солнцевской преступной группировкой. В СМИ его прямо называют лидером этой ОПГ и авторитетом преступного мира.

На странице compromat.ru опубликованы выводы Московского управления внутренних дел от 12 августа 1993 года, когда в ходе расследования убийства хозяина казино были задержаны люди, в числе которых был и Арнольд Тамм. Его отпустили на свободу, но в мае следующего года для проверки оперативной информации Тамм был вновь задержан милицией в Москве вместе с другими подозреваемыми.

В апреле 1999 года Тамм вновь попал в поле зрения правоохранительных органов, поскольку ездил по Москве на краденом BMW, который разыскивал «Интепол».

Тамм был первым из лидеров солнцевских, который в 2002 году предстал перед судом. До того уголовные дела всех членов группировки разваливались на стадии следствия. И все же, Тамма обвиняли не в принадлежности к криминальному сообществу, а в хранении наркотиков. Оказалось, что он неоднократно покупал дурь, чаще всего кокаин, и заставлял танцовщиц ночного клуба Dolls его употреблять. Во время обыска на его даче, у Тамма был найден пакет с кокаином, а вместе с другими уголовными делами, по которым он проходил, общий объем наркотиков составил полкило.

Высокопоставленные чиновники прокуратуры мешали и этому расследованию, а потому генеральный прокурор Владимир Устинов решил забрать дело из областной прокуратуры, и взял его под личный контроль. Но и этого оказалось мало, и в июне 2003 года Московский областной суд вынес Тамму оправдательный приговор.

Сейчас Арнольда Тамма связывают с входящим в десятку самых разыскиваемых «Интерполом» и ФБР Семеном Могилевичем, которого считают одним из главных лидеров организованной преступности Восточной Европы.