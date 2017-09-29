Фото: пять модных рядных боксов по всей Эстонии

Бокс энергосберегающего рядного дома в жилом районе Юлемисте

Фото: KV.EE

Основными признаками этого девелоперского проекта в волости Раэ стали высокое качество строительства и здоровый внутренний климат. Отличное месторасположение гарантирует быстрое и удобное сообщение в центром города. Энергосбережение обеспечивается вентиляционной системой с рекуперацией тепла.

Стильный бокс рядного дома недалеко от Раквере

Фото: KV.EE

Эти боксы недалеко от Раквере отличаются высококачественной отделкой и со вкусом продуманным интерьером. В каждом боксе установлен тепловой воздушно-водяной насос фирмы Nibe. Рядный дом с энергоэффективностью класса С находится недалеко от центра города.

Рядный дом в Пярну с эксклюзивной архитектурой

Фото: KV.EE

Двухкомнатная квартира в Пярну может служить и офисом, и ателье. Высокие потолки и большие окна придают квартирам своеобразие.

Умный рядный дом в Вильянди

Фото: KV.EE

Трехэтажный бокс в современном рядном доме недалеко от центра Вильянди продается со всей обстановкой. Установлена автоматическая система управления электроприборами, а благодаря водяному отоплению в полу, снабженному регуляторами температуры, счета за отопление вполне приемлемые.

Новенький рядный дом в Тарту

Фото: KV.EE

В каждом боксе, находящемся в свежепостроенном рядном доме в тартуском жилом районе Таммелинн, две террасы и два балкона. Красота!