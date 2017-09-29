Фото: пять модных рядных боксов по всей Эстонии

Бокс рядного дома - нечто среднее между квартирой и отдельным частным домом. В Эстонии строится много рядных домов, среди которых и дорогие, и достаточно бюджетные. Давайте посмотрим, предлагает портал Kodu.
Бокс энергосберегающего рядного дома в жилом районе Юлемисте
Фото: KV.EE
Основными признаками этого девелоперского проекта в волости Раэ стали высокое качество строительства и здоровый внутренний климат. Отличное месторасположение гарантирует быстрое и удобное сообщение в центром города. Энергосбережение обеспечивается вентиляционной системой с рекуперацией тепла.
Стильный бокс рядного дома недалеко от Раквере
Фото: KV.EE
Эти боксы недалеко от Раквере отличаются высококачественной отделкой и со вкусом продуманным интерьером. В каждом боксе установлен тепловой воздушно-водяной насос фирмы Nibe. Рядный дом с энергоэффективностью класса С находится недалеко от центра города.
Рядный дом в Пярну с эксклюзивной архитектурой
Фото: KV.EE
Двухкомнатная квартира в Пярну может служить и офисом, и ателье. Высокие потолки и большие окна придают квартирам своеобразие.
Фото: KV.EE
Трехэтажный бокс в современном рядном доме недалеко от центра Вильянди продается со всей обстановкой. Установлена автоматическая система управления электроприборами, а благодаря водяному отоплению в полу, снабженному регуляторами температуры, счета за отопление вполне приемлемые.
Фото: KV.EE
В каждом боксе, находящемся в свежепостроенном рядном доме в тартуском жилом районе Таммелинн, две террасы и два балкона. Красота!