Фото: трактор с прикрепленным спереди куском бетона врезался в Audi
28 сентября 2017 г., 20:12
В Тарту на улице Туру около магазина Selver сегодня днем произошла авария - трактор около светофора въехал сзади в автомобиль Audi.
У трактора спереди был закреплен прямоугольный кусок бетона, который в результате столкновения раскололся на несколько частей, сообщает портал Tartu Postimees.
Поскольку основной удар пришелся по буксировочному крюку, то автомобиль получил легкие повреждения и после небольшого ремонта смог продолжить движение.