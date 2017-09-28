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Фото: трактор с прикрепленным спереди куском бетона врезался в Audi

Rus.Postimees.ee
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В Тарту на улице Туру около магазина Selver сегодня днем произошла авария - трактор около светофора въехал сзади в автомобиль Audi.

У трактора спереди был закреплен прямоугольный кусок бетона, который в результате столкновения раскололся на несколько частей, сообщает портал Tartu Postimees.

Поскольку основной удар пришелся по буксировочному крюку, то автомобиль получил легкие повреждения и после небольшого ремонта смог продолжить движение.

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