Фото: трактор с прикрепленным спереди куском бетона врезался в Audi

У трактора спереди был закреплен прямоугольный кусок бетона, который в результате столкновения раскололся на несколько частей, сообщает портал Tartu Postimees.

Поскольку основной удар пришелся по буксировочному крюку, то автомобиль получил легкие повреждения и после небольшого ремонта смог продолжить движение.