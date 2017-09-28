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Родились в рубашке: эстонцы выжили, проведя в Альпах ночь при температуре -30

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

На прошлой неделе двое опытных альпинистов из-за непогоды вынуждены провести ночь в швейцарских Альпах при температуре -30 градусов.

Известный эстонский альпинист Яан Кюннап считает, что они родились в рубашке, так как остались в таких сложных погодных условиях в живых, сообщает передача телеканала TV3.

«Те, кто это пережил, они крепкие ребята. Я много раз спасал людей с горных вершин, в том числе тех, кому там приходилось ночевать. Не назову точную цифру, но мне приходилось спускать с гор и трупы людей, которые замерзли там на вершине», - отметил он.

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